13 марта 2019

Российского посла выгоняют из Швеции на фоне шпионского скандала

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 04:38
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Москва, разное., высотка, мид, вечерний город
Сотрудника МИД РФ обвиняют в шпионском скандалеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева вызвали в МИД Швеции. Там от дипломата потребовали, чтобы один из сотрудников российского дипведомства добровольно покинул страну.

Речь идет о дипломате, который две недели назад встречался в столичном кафе с 45-летним гражданином Швеции. Шведа позже задержали и обвинили в шпионаже в пользу России, пишет «Газета.ru» со ссылкой на шведское издани Dagens Nyheter. По данным газеты, задержанный швед работал в сфере высоких технологий, которые якобы могли представлять интерес для других стран. Но сам гражданин Швеции опровергает эти обвинения.

Ранее сообщалось о задержании бывшего полковника австрийских вооруженных сил. Его подозревают в шпионаже в пользу Москвы.

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