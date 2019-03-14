Российского посла выгоняют из Швеции на фоне шпионского скандала

Посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева вызвали в МИД Швеции. Там от дипломата потребовали, чтобы один из сотрудников российского дипведомства добровольно покинул страну.
Речь идет о дипломате, который две недели назад встречался в столичном кафе с 45-летним гражданином Швеции. Шведа позже задержали и обвинили в шпионаже в пользу России, пишет «Газета.ru» со ссылкой на шведское издани Dagens Nyheter. По данным газеты, задержанный швед работал в сфере высоких технологий, которые якобы могли представлять интерес для других стран. Но сам гражданин Швеции опровергает эти обвинения.
Ранее сообщалось о задержании бывшего полковника австрийских вооруженных сил. Его подозревают в шпионаже в пользу Москвы.