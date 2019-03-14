Экономисты вычислили, как повышение НДС отразилось на инфляции в стране

Экономисты не увидели зависимости инфляции от налога Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минэкономики (МЭР) опубликовало прогноз, в котором утверждает, что 20%-й налог НДС перестал разгонять инфляцию. Однако эксперты утверждают, что прошло мало времени и повышенная ставка еще негативно отразится на экономике страны.

По данным МЭР в феврале увеличение стоимости товаров и услуг замедлилось до 0,4% с 1% в январе. По оценке специалистов ведомства, вклад увеличения ставки НДС до 20% в годовые темпы инфляции оценивают на уровне 0,8—0,9 п.п, пишут «Известия».

Аналитики, опрошенные изданием, утверждают, что оценить влияние НДС на темпы инфляции можно будет не раньше середины 2019 года. Они прогнозируют, что снижения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров Центробанка не произойдет. Они также говорят о том, что на цены негативно влияет нестабильное положение рубля и внешнеполитические санкционные угрозы.