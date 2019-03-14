Новый челябинский мэр проиграл войну снегопаду

Сильный снегопад обрушился на Челябинск. Город встал в десятибалльные пробки. Большинство тротуаров и улиц нечищены, передает корреспондент «URA.RU».
Горожане винят нового мэра Челябинска Владимира Елистратова в бездействии, который ставил одной из приоритетных задач уборку снега. В понедельник, 11 марта, ГУ МЧС РФ по Челябинской области предупредило об ухудшении погоды. Спасатели прогнозировали обильный снегопад. Однако городские власти не смогли к нему подготовиться, хотя и были заранее предупреждены о надвигающейся непогоде.
Ранее жители Челябинска пошли на крайние меры, чтобы привлечь внимание властей к уборке улиц от снега. Они написали красными буквами на большом сугробе фамилию оппозиционного блогера Алексея Навального. Автором акции указан Михаил Новак. Фотографии за несколько часов собрали сотни лайков. Один из горожан в комментариях предложил указать принадлежность сугроба новому мэру Челябинска Владимиру Елистратову. «Ну, и при чем тут Навальный? Надо было писать „Елистратовский подарок“», — считает челябинец под ником danillanovenko.
В конце 2018 года Елистратов на аппаратном совещании раскритиковал заместителя главы по дорожному хозяйству Владимира Алейникова за неудовлетворительную уборку выпавшего ночью снега. Утром 26 ноября прошлого года сервисы «Яндекса» также зафиксировали восьмибалльные пробки и множество ДТП.