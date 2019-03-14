Более 100 онкобольных детей в больнице Благовещенска заразили гепатитом C

Сейчас делом занимается СК России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Амурской областной детской клинической больнице в Благовещенске более сотни онкобольных детей заразились гепатитом C. В конце прошлого года власти региона зафиксировали лишь 26 таких случаев.

«Число пострадавших детей, которые заразились гепатитом С в онкогематологическом отделении детской больницы Благовещенска, может составлять более 100 человек», — сообщает «Коммерсант». По мнению родителей больных детей, источником заражения были плохо обработанные инструменты.

Родители маленьких пациентов неоднократно обращались в региональные инстанции и в итоге смогли добиться лечения своих детей в Национальном центре гематологии и онкологии имени Рогачева в Москве. Однако, по их словам, дети в столичную больницу так и не отправились, поскольку власти Амурской области постоянно запрашивают дополнительные документы. Также родители отметили, что областная администрация отказалась давать гарантийные сертификаты на лечение.

В декабре прошлого года губернатор Амурской области Василий Орлов в социальных сетях писал, что информация о замалчивании массового заражения гепатитом С недостоверна, так как вирус у детей находили в течение двух лет. Впоследствии пресс-служба областного правительства отчиталась о проведенном обследовании персонала и доноров, чья кровь использовалась для переливания и изготовления компонентов. Ни одного случая заражения выявлено не было. Тогда же главный врач Амурской областной детской клинической больнице Руслан Белоус заявлял, что проверку организовали по «необъективным» данным от родителей.

Сейчас расследованием дела занимаются сотрудники Следственного комитета России. От новых комментариев областные власти отказались.