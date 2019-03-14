В югорской школе пятиклассники доигрались до поножовщины

Один из детей получил ножевое ранение Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В школе Югорска (ХМАО) один из учеников пятого класса ударил ножом своего одноклассника. Удар пришелся в ногу, ребенку потребовалась медицинская помощь. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах региона

По словам собеседника агентства, инцидент произошел по случайности и без злого умысла. «Кто-то из детей принес в школу набор метательных ножей. Дети баловались с холодным оружием, что и привело к ранению одного из школьников. Известно, что его здоровью ничего не угрожает, но его родители написали заявление в полицию по факту случившегося», — отметил инсайдер.

В пресс-службе окружного УМВД обещали уточнить информацию и прокомментировать ее позже. Получить комментарий руководства школы и узнать, каким образом школьники пронесли ножи в учебное заведение, не удалось. По телефону приемной директора на звонок агентства не ответили. В департаменте образования и молодежной политики Югры инцидент прокомментировали следующим образом: «По имеющейся у нас информации, учащийся действительно пронес в школу нож, но не настоящий — это имитация. Во время игры с ним мальчик получил ушиб. Но „ранений“ или царапин медик не зафиксировал. Родители ученика претензий не имеют. Школьная служба медиации зарегистрировала примирение сторон. Сейчас проводится проверка в отношении и. о. директора школы, почему учащийся смог пронести в школу нож».

Как ранее сообщало агентство, подобный инцидент уже происходил в школе Радужного, где один из старшеклассников устроил поножовщину. Пострадавший был госпитализирован, а против нападавшего было возбуждено уголовное дело.