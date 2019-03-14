Депутат Госдумы, советовавший диабетикам похудеть, объяснил свои слова

Депутат Госдумы от «Единой России» Николай Герасименко, который советовал больным диабетом похудеть, чтобы вылечиться, объяснил свои слова. «Кто запустил эту утку, извратил мое выступление? Это просто выдернули из контекста», — приводит радио «Говорит Москва» слова депутата.
Герасименко отметил, что СМИ лишь частично озвучили его цитату по профилактике диабета второго типа. Депутат уточнил, что 90% больных диабетом относятся к инсулинонезависимой группе. Следовательно, им нужно начать правильно питаться, уверен депутат, чтобы решить проблемы со здоровьем.
Герасименко во время обсуждения законопроекта о поддержке больных диабетом, заявил, что им нужно всего лишь похудеть, чтобы избавиться от болезни. Инициатора законопроекта Федота Тумусова возмутила позиция коллеги. Однако Герасименко отметил, что знает случаи, когда при похудении на 30-40 килограммов люди избавлялись от болезни. Как считает врач-эндокринолог Юрий Потешкин, только нормализовать вес больного диабетом мало. Доктор отметил, что без таблеток эффект от похудения будет более кратковременным.
Пользователи соцсетей, которые больны диабетом, грозят депутату судом. Они желают ему пенсии в восемь тысяч рублей, на которую он сможет «правильно питаться».