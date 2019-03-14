РЖД открыли продажу билетов в новые вагоны с диванами вместо полок и душевыми кабинами

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) открыл продажу билетов на поезда с обновленным интерьером и повышенным уровнем комфорта в плацкарте. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Плацкартный вагон с модернизированным интерьером начнет курсировать в марте», — цитирует RNS сообщение пресс-службы РЖД. Новые вагоны будут в составах двух фирменных поездов: Ростов-на-Дону — Москва и Анапа — Москва, которые впервые отправятся в столицу 18 и 19 марта соответственно.
Полномасштабный макет нового плацкартного вагона показали еще в ноябре. Его главная концепция — максимальный комфорт и возможность организации личного пространства для пассажира. Для этого инженеры предусмотрели светонепроницаемую шторку, розетки, USB-порты, вместо полок сделали комфортные диваны, а также поставили душевую кабину. Руководство «Федеральной пассажирской компании» (дочерней компании РЖД) обещало, что обновление составов не повлияет на цену билетов.