Порошенко собрался в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что отправляется в Донбасс. Украинский лидер посетит одно из подразделений бывших добровольцев.
«Лечу на фронт посетить одно из бывших добровольческих подразделений, которые интегрированы в ряды Вооруженных сил или Нацгвардии», — приводит RNS слова Порошенко. заявление украинский лидер сделал во время выступления на Дне добровольца в Киеве. Порошенко отметил, что бойцы хорошо подготовлены и оснащены. Также он упомянул о совместной работе с НАТО.
Ранее украинский президент рассказал, что мешает евроинтеграции Украины. По словам Порошенко, это президент России Владимир Путин и бедность населения.