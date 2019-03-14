Порошенко собрался в Донбасс

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 14:56
Размер текста
-
17
+
Петр Порошенко, порошенко петр
Порошенко хочет посетить бывшее добровольческое подразделениеФото: официальный сайт президента Украины
новость из сюжета
Война на Украине

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что отправляется в Донбасс. Украинский лидер посетит одно из подразделений бывших добровольцев.

«Лечу на фронт посетить одно из бывших добровольческих подразделений, которые интегрированы в ряды Вооруженных сил или Нацгвардии», — приводит RNS слова Порошенко. заявление украинский лидер сделал во время выступления на Дне добровольца в Киеве. Порошенко отметил, что бойцы хорошо подготовлены и оснащены. Также он упомянул о совместной работе с НАТО.

Ранее украинский президент рассказал, что мешает евроинтеграции Украины. По словам Порошенко, это президент России Владимир Путин и бедность населения.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...