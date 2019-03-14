Штормовое предупреждение направлено в муниципалитеты Курганской области в связи с возможными неблагоприятными погодными условиями. 15 марта в отдельных районах региона ветер может усилиться до 20-25 м/с, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС со ссылкой на данные курганских синоптиков.
«В связи с данным прогнозом на территории Курганской области повышается вероятность увеличения количества ДТП, ухудшения транспортной ситуации на автодорожной сети, нарушения электроснабжения и связи, обрушения слабоукрепленных конструкций, травмирования населения в результате падения с крыш снега и наледи», — заявили в ведомстве.
Спасатели просят жителей области быть особенно бдительными и соблюдать требования безопасности. Они рекомендуют ограничить поездки на личных автомобилях и проведение работ на открытом воздухе и на высоте. Кроме того, зауральцев просят не ходить под козырьками крыш и не парковать автомобили возле деревьев и рекламных конструкций, а во время урагана — как можно скорее зайти в любое безопасное помещение. При перепадах напряжения в электросети необходимо обесточить все электроприборы и выдернуть вилки из розеток.
Ранее «URA.RU» сообщало, что «Уралуправтодор» предупредил жителей Уральского федерального округа о неблагоприятных погодных условиях с 13 по 15 марта. Водителям рекомендовали не рисковать своей жизнью и здоровьем и по возможности воздержаться от дальних поездок.