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На Ямале пожаловались на отсутствие противокоревой вакцины

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 07:50
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Вакцинация от гриппа. Челябинск, минздрав, укол, прививка, шприц, игла, медицина, вирус, вакцина от гриппа
Девушку из поликлиники отправили в аптеку за вакцинойФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) пожаловались на нехватку комплексной вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК). Пост, посвященный дефициту лекарства от опасных заболеваний, был опубликован в группе «Ноябрьск» социальной сети «ВКонтакте».

«Кто-нибудь ещё из вас столкнулся с нехваткой плановой вакцины КПК (Корь, Паротит, Краснуха) в детской поликлинике? Мне сказали, что такая вакцина закончилась, а на вопрос, когда она появится, ничего внятного сказать не могут. Рекомендуют искать самим по аптекам и как-то выходить из положения, так как в городе уже зарегистрировано несколько случаев заболевания корью», — сообщается в публикации. По информации автора поста, случай произошел в детской поликлинике, расположенной по адресу улица Советская, 79а.

В окружном департаменте здравоохранения корреспонденту «URA.RU» сообщили, что лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью в Ноябрьске нет. «На сегодняшний день в автономном округе используется вакцина, которая была закуплена в плановом порядке. Однако, количество желающих привиться от кори возросло. Говорить о дефиците вакцины в том или ином муниципалитете Ямала некорректно», — заявили в ведомстве.

Также в депздраве уточнили, что из-за возросшего спроса на вакцинацию возникла необходимость в дополнительных поставках за счет окружного бюджета. «Департаментом здравоохранения ЯНАО для недопущения возможного дефицита вакцины заказана дополнительная партия вакцины, уже завтра она прибудет в Салехард», — подытожили в департаменте.

Ранее «URA.RU» сообщало, что с начала года на Ямале было зарегистрировано несколько случаев заболевания корью. Первым заболел вахтовик, работавший на месторождении в Тазовском районе. Второй заболевший также приехал из другого региона и был госпитализирован в Салехарде.

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