На Ямале пожаловались на отсутствие противокоревой вакцины

В Ноябрьске (ЯНАО) пожаловались на нехватку комплексной вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК). Пост, посвященный дефициту лекарства от опасных заболеваний, был опубликован в группе «Ноябрьск» социальной сети «ВКонтакте».
«Кто-нибудь ещё из вас столкнулся с нехваткой плановой вакцины КПК (Корь, Паротит, Краснуха) в детской поликлинике? Мне сказали, что такая вакцина закончилась, а на вопрос, когда она появится, ничего внятного сказать не могут. Рекомендуют искать самим по аптекам и как-то выходить из положения, так как в городе уже зарегистрировано несколько случаев заболевания корью», — сообщается в публикации. По информации автора поста, случай произошел в детской поликлинике, расположенной по адресу улица Советская, 79а.
В окружном департаменте здравоохранения корреспонденту «URA.RU» сообщили, что лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью в Ноябрьске нет. «На сегодняшний день в автономном округе используется вакцина, которая была закуплена в плановом порядке. Однако, количество желающих привиться от кори возросло. Говорить о дефиците вакцины в том или ином муниципалитете Ямала некорректно», — заявили в ведомстве.
Также в депздраве уточнили, что из-за возросшего спроса на вакцинацию возникла необходимость в дополнительных поставках за счет окружного бюджета. «Департаментом здравоохранения ЯНАО для недопущения возможного дефицита вакцины заказана дополнительная партия вакцины, уже завтра она прибудет в Салехард», — подытожили в департаменте.
Ранее «URA.RU» сообщало, что с начала года на Ямале было зарегистрировано несколько случаев заболевания корью. Первым заболел вахтовик, работавший на месторождении в Тазовском районе. Второй заболевший также приехал из другого региона и был госпитализирован в Салехарде.