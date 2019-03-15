Топ-менеджеры Facebook увольняются после масштабного сбоя в соцсети

Кокс (слева) решил оставить компанию Цукерберга Фото: Facebook Криса Кокса

Ключевой топ-менеджер компании Facebook Крис Кокс уходит с поста. За ним последует Крис Дэнеэл, отвечавший за мессенджер WhatsApp.

Об отставке Кокс сообщил на своей странице в соцсети, добавив, что благодаря основателю Facebook Марку Цукербергу за совместные 13 лет работы, сообщает Nation News. Об отставке Криса Дэнеэла написал сам Марк Цукерберг, не пояснив причины цвольнения ключевых сотрудников.

13 марта ночью начались перебои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру, писало «URA.RU». Выяснилось, что за сбоем работы стоят хакеры, которые устроили DDoS-атакой.