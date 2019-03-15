Прокуратура возобновила уголовное дело против супругов-колдунов из Челябинска

Челябинский областной суд по представлению прокуратуры отменил постановление о прекращении уголовного дела Константина и Светланы Филимоновых, переквалифицировавшихся из специалистов по колдовству в создателей полуторамиллиардной финансовой пирамиды. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе надзорного ведомства.
«Апелляционная инстанция Челябинского облсуда отменила постановление о прекращении уголовного дела, а также решение Калининского райсуда о снятии ареста с 20 земельных участков в Черногории. Дело направлено на новое судебное рассмотрение», — рассказали агентству в надзорном ведомстве.
Как ранее писало «URA.RU», Филимоновы, особенно глава семейства, получили известность в Челябинске как специалисты по экстрасенсорике, магии и прочей мистике. Затем Филимонов занялся ресторанным бизнесом, продюсерством, проведением бизнес-тренингов, а в середине 2000-х годов привлечением инвестиций жителей Курганской, Тюменской и Оренбургской областей. С 2007 по 2009 год ОАО «Финансовая компания „Частные инвестиции“» аккумулировала более 1,5 млрд рублей, после чего «финансовые колдуны» скрылись в Черногории, откуда затем и были экстрадированы.
После уже прошедших процессов мошенникам инкриминируется нанесение ущерба в размере более 600 млн рублей. Потерпевшими считаются 1,2 тыс. человек. Калининский суд в ноябре 2018 года прекратил уголовное дело в связи с уже вступившим в силу приговором по тому же обвинению и с истечением срока давности по другому делу.