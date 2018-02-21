В послании Дубровского было три загадки. Мы их дешифровали

21:18 21 февраля 2018 1

Губернатор Борис Дубровский (слева) в среду выступил с ежегодным посланием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский впервые публично дал оценку расширяющейся активности своих оппонентов, использующих для попадания в СМИ экологическую повестку. Единственным результатом этих акций глава региона назвал ущерб имиджу Южного Урала. Столь жесткого реакции главы исполнительной власти региона не звучало давно, что может быть объяснимо: в конце прошлой недели бывший «политический» вице-губернатор Николай Сандаков, обвиняемый в коррупции, пытаясь стать лидером протестующих экологов перешел на личные оскорбления губернатора.

Свою оценку Борис Дубровский дал во время ежегодного послания Законодательному собранию Челябинской области. За несколько дней до этого — 18 февраля — движение «СтопГОК» провело очередную акцию протеста, оказавшуюся самой малочисленной из всех, что оно организовывало. Этот факт был одним из аргументов против публичного реагирования со стороны губернатора. Но возобладала другая точка зрения: на митинге появилось сразу несколько недавно созданных организаций, пытавшихся политизировать и радикализировать экологическое движение. Такую попытку заработать политические очки на резонансной теме руководство области не могло оставить без оценки.

Первые лица Челябинской области улавливали смыслы послания губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Борис Дубровский во время послания дал понять, что не намерен поддаваться на манипуляции. «Есть рабочие и эффективные площадки для широкого гражданского диалога. Прежде всего, это Общественная палата Челябинской области. На митингах никогда не будут найдены ответы на эти [экологические] вопросы. При этом они [акции] наносят имиджевые потери региону. Четко заметны попытки посеять тревогу и неверие в будущее региона среди молодежи. К счастью, это не удается. Челябинская область остается привлекательной для инвестиций и людей», — заверил губернатор.

Среди тех, кто пытается нанести вред имиджу региона, был экс-вице-губернатор Николай Сандаков, создавший общественную организацию «ЧелябинскДыши» и со сцены воскресного митинга обвинивший губернатора в отказе назвать загрязнителями воздуха «Мечел», городскую свалку, ЧТПЗ, цинковый завод и Коркинский разрез. Оратор предложил «СтопГОКу» создать единый координационный совет, куда, естественно, хотел бы войти и вернуться в информационную повестку.

Руководитель экофонда «Моя планета» Виталий Безруков, наверняка, тоже сделал выводы из послания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские политологи в день митинга предупреждали, что Николай Сандаков в преддверии приговора пытается изменить имидж от возможного коррупционера к политзаключенному. В бескорыстность его интересов сложно было поверить и после того, как следом за ним от движения «ЧелябинскДыши» вышел на сцену один из лидеров запрещенного по требованию прокуратуры и ФСБ профсоюза «Содружество» Денис Гнеушев. Ранее он сотрудничал с Сандаковым в атаках на Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), затем критиковал вице-губернатора.

Теперь их интересы вновь сошлись в попытке расшатать политическую ситуацию и, вероятно, заработать на этом. Не лучше были и другие участники митинга, агитировавшие за оппозиционных кандидатов, требовавшие невозможное — вынести промышленные гиганты за город и остановить строительство Томинского ГОК.

При этом Дубровский не стал скрывать важности экологической темы, признав, что для жителей крупных городов экология — одна из самых актуальных тем. «Охрана окружающей среды — социально значимая задача, которую будем усиливать, с учетом начала промышленного роста в экономике», — заверил глава региона.

В этот момент можно было подумать, что губернатор перед посланием промониторил соцсети, где в последние дни муссировалась тема с массовым отъездом челябинцев в другие регионы. Он сообщил, что за год население Южного Урала выросло на 3 403 человека. Из них 2 280 человек приехало в область, потому что «верят в развитие Челябинска».

Борис Дубровский озвучил несколько экологических инициатив, которые начали реализовывать региональные власти. Это создание системы по вывозу, хранению и переработки мусора, принятие областного закона по стимулированию природоохранных мероприятий в обмен на льготу по налогу на движимое имущество.

Губернатор заверил, что уже в этом году областные власти начнут «работать над решением проблем, которые копились десятилетиями» — рекультивация челябинской городской свалки и Коркинского угольного разреза. Последний объект можно назвать одним из самых успешных экологических кейсов. Движение «СтопГОК», которое сейчас пытаются использовать в своих политических и экономических интересах масса новых организаций, создавалось, чтобы предотвратить негативное влияние Томинского ГОК. Инвестор проекта, Русская медная компания, внесла изменения, добровольно согласившись отказаться от гидрометаллургии и от размещения хвостохранилища на площадке горно-обогатительного комбината.

Интересно, что Дубровский не забыл и о самих промышленниках. Губернатор рассказал, что ММК начал программу «Чистый воздух». Подготовлено соглашение о сотрудничестве правительства области с «Мечелом», который в течение двух лет направит на экологические мероприятия своих челябинских предприятий около 1 млрд рублей. К процессу подключились ЧЭМК, Челябинский цинковый завод, предприятия группы «Энергопром» (Челябинский электродный завод). «Ждем „Фортум“ с его угольной генерацией», — отдельно обратился губернатор к энергетикам и взглянул на зал.