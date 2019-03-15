Володин призвал заставить Киев компенсировать Крыму потери за 25 лет в составе Украины

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил профильным комитетам Госсовета Крыма обязать Украину компенсировать полуострову потери от нахождения в ее составе. Такую идею он озвучил сегодня на первом совместном заседании структур.
«Давайте мы поручим… проанализировать, просчитать: сколько потеряла экономика Крыма за счет разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены», — цитирует Володина ТАСС. «Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно», — добавил он.
По словам спикера Госдумы, была нарушена не только экономика полуострова, но и права граждан Крыма на язык, на образование. «Практически аннексия», — уточнил он. Спикер пояснил, что «компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет», Россия намерена через европейские структуры. А самим вопросом предложил заняться, «не откладывая».
Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году, после проведения народного референдума. За воссоединение с Россией высказалось более 96% принимавших участие в голосовании.