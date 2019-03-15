Депутат заксобрания Елена Чечунова попала в аварию по пути на партийное мероприятие

Чечунова была пристегнута и получила легкие травмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Заксобрания Свердловской области, лидер фракции «Единая Россия» Елена Чечунова, попала в аварию по дороге в Тюмень на межрегиональный координационный совет (МКС) партии. ДТП произошло в районе Камышлова вечером 14 марта. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правительстве региона.

Сейчас Чечунова находится в больнице Екатеринбурга. По данным другого источника агентства, служебная Toyota Camry серьезно пострадала. Сама Чечунова была пристегнута и получила ушибы. По информации источника «URA.RU» в правоохранительных органах, вместе с политиком в машине было еще два человека, они также в больнице.

Осведомленный источник из окружения Чечуновой добавляет, что под Камышловом произошло лобовое столкновение машины из парка правительства Свердловской области с грузовым автомобилем. По его версии, пострадавших двое — Чечунова и ее водитель. У Чечуновой диагностирована черепно-мозговая травма, врачи уверяют, что ее жизни, как и жизни водителя, ничего не угрожает. Коллега Чечуновой по региональному парламенту добавляет, что сначала после аварии Чечунова и ее водитель были доставлены в больницу в Асбесте, где им была оказана основная помощь и поставлен диагноз. И лишь утром они были транспортированы в Екатеринбург.

Пресс-служба Заксобрания сложившуюся ситуацию не комментирует.