Началова оказалась в реанимации после шоу на «Первом канале»

Певица Юлия Началова получила травму ноги во время съемок на «Первом канале». Воспаление привело к тяжелым последствиям. Об этом рассказал друг артистки изданию «Комсомольская правда»
Перед госпитализацией певица натерла ногу, снимаясь на шоу «Один в Один». «Рана не спешила заживать, хотя Юля регулярно обрабатывала, заливала ее лидокаином», — вспомнил знакомый Началовой. Он добавил, что с каждым днем ссадина «превращалась в нехорошую болячку», а затем стала «похожа на дырочку». При этом друг артистки уточнил, что иммунитет Началовой был «притушен» из-за гормональной терапии при лечении красной волчанки.
Ранее менеджер Началовой — Анна Исаева отказалась озвучить диагноз певицы и закрыла Instagram. Юлия Началова, напомним, была экстренно госпитализирована в московскую больницу 11 марта. Затем врачи ввели певицу в искусственную кому и озвучили тяжелый диагноз Началовой. 38-летней певице грозит ампутация ноги, уточняет «Национальная служба новостей».