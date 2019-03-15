Менеджер известной российской певицы и телеведущей Юлии Началовой отказалась комментировать состояние подопечной. Анна Исаева не смогла озвучить диагноз певицы и закрыла свою страницу в Instagram.
Перед тем, как закрыть аккаунт, Исаева оставила специальное послание для подписчиков. «Я закрыла аккаунт», — заявила менеджер. «У меня впечатление, что я на войне. Я бегу и отстреливаюсь», — пожаловалась Исаева, разместив фото человека с автоматом. Она также призналась, что ей пришлось научиться блокировать пользователей в Instagram, хотя раньше ей «это было не нужно».
Также Исаева отказалась комментировать состояние здоровья своей подопечной Началовой. «Официальные сообщения вы сможете получить от официальных источников», — резюмировала Исаева.
Юлия Началова, напомним, была экстренно госпитализирована в одну из московских больниц 11 марта. Позже, 13 марта, врачи ввели певицу в искусственную кому. А затем медики озвучили тяжелый диагноз Началовой.