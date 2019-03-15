Следствие настаивает на аресте депутата ФОТО: Анна Майорова, «URA.RU»

новость из сюжета Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова

В Ленинском районном суде Екатеринбурга началось судебное заседание об избрании меры пресечения для депутата Государственной Думы от «Справедливой России», 58-летнего Вадима Белоусова. Об этом «URA.RU» сообщили в суде. Белоусов челябинец, а избирался от Кировской области, но его привезли по подследственности в Екатеринбург, где занимаются его делом сотрудники СКР по УрФО. Народного избранника вызвали в Екатеринбург на допрос к следователю, а по прибытии задержали и доставили в суд, уточнил в комментарии «Интерфаксу» адвокат Игорь Трунов.

«В деле был объявлен перерыв, прокурору потребовалось время для согласования позиции. Сейчас заседание возобновилось», — сообщили «URA.RU» в Ленинском суде.

Белоусова подозревают в получении 3,5 млрд Фото: wikipedia.org

Белоусов 6 декабря 2018 года был лишен депутатской неприкосновенности по запросу Генеральной прокуратуры. Ранее «URA.RU» сообщало, что, по версии следствия, Белоусов получил взятку 3,5 млрд рублей. Следователи считают, что Белоусов с подельниками с 2011 по 2014 год получили от ЗАО «Южуралавтобан», которое в те годы контролировали, откаты за госконтракты на ремонт и строительство дорог.

Членами этой преступной группы называют беглого экс-губернатора Михаила Юревича, который скрывается в Лондоне, экс-директора московского представительства ОАО «Макфа» Андрея Чуркина (также сбежал от следствия), тещу Белоусова — бывшего главного бухгалтера АО «Первый хлебокомбинат» Маргариту Бутакову.