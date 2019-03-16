Галустян нашел простую и вескую причину поддержать молебен в Екатеринбурге

Галустян приедет в Екатеринбург в воскресенье Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм

В молебне на месте строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге примет участие звезда российского шоу-бизнеса Михаил Галустян. Легендарный участник КВН (команда «Утомленные солнцем») и резидент «Comedy Club» рассказал «URA.RU» о причинах, побудивших его приехать в столицу Урала в воскресенье, 17 марта.

«Меньше всего мне бы хотелось, чтобы мою позицию воспринимали как попытку чему-то научить екатеринбуржцев. Потому что я очень люблю этот город, еще со времен игры в КВН у меня много друзей из Екатеринбурга. Вы сами знаете — я часто бываю в вашем городе и считаю его одним из красивейших городов страны. Я уверен, что храм Святой Екатерины не испортит, а наоборот украсит город. Это хорошо, что городе будет храм в честь святой, именем которой он назван», — объяснил Галустян.

В воскресном молебне, который в 15.00 проведет Екатеринбургский митрополит Кирилл, вместе с екатеринбуржцами планируют принять участие и другие столичные звезды. Известные киноактеры Михаил Пореченков и Егор Пазенко также приняли решение поддержать первую за последние восемь лет публичную акцию сторонников строительства храма возле театра драмы. Он состоится на следующий день после новой акции противников — тематического концерта в «Ельцин Центре».