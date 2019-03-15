Канада ввела санкции против России из-за «агрессивных действий» в Керченском проливе

Инцидент в Керченском проливе также стал причиной ужесточения санкций со стороны США Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

новость из сюжета Обострение отношений Украины и России из-за конфликта в Черном море

Канада ввела санкции против России из-за задержания украинских моряков, нарушивших границу в Керченском проливе, а также в связи с присоединением Крыма. МИД Канады утверждает, что РФ совершала «агрессивные действия» в Керченском проливе и незаконно аннексировала Крым.

«В координации с Европейским союзом и США Канада сегодня объявила о новых санкциях в ответ на агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе и незаконную аннексию Крыма», — цитирует заявление канадского МИД РИА «Новости».

Ограничительные меры коснутся 114 россиян и 15 компаний. МИД Канады обращает внимание, что санкции коснутся ответственных за «незаконное вторжение и продолжающуюся оккупацию Крыма и дестабилизацию Восточной Украины».

Ранее «URA.RU» сообщало, что Минфин США расширил антироссийские санкции. В санкционный список попали восемь российских компаний, связанных с судостроением, а также шесть граждан РФ.