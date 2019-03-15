США ужесточили санкции против России

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 21:12
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США внесли в санкционный список шесть граждан и восемь российских компанийФото: depositphotos.com © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство финансов США расширило антироссийские санкции из-за конфликта с украинскими суднами в Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

В санкционный список включены шесть россиян, в том числе замглавы Погранслужбы ФСБ России Геннадий Медведев, начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и его заместитель Андрей Шенин, в перечне также оказался начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслан Ромашкин. Под американские санкции также попали восемь российских компаний, связанных с судостроением.

На своей странице в Twitter Минфин США уточняет, что санкции против Москвы вводятся «из-за продолжающейся агрессии в отношении Украины». При этом поясняется, что Америка с Евросоюзом и Канадой таким образом «противостоит дестабилизирующему поведению Кремля».

Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре прошлого года. Три украинских военных судна вошли в акваторию Азовского моря. Крымские пограничники задержали корабли и арестовали экипаж за нарушение границы.

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