На Украине предложили взыскать с Москвы плату за «аренду Киевской Руси»

Экс-генпрокурор Пискун: Москва должна Киеву деньги за 300 лет Фото: стоп-кадр, телеканал NewsOne, Youtube

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Украина может потребовать от России выплат за трехсотлетнее использование земель, некогда принадлежавших Киевской Руси. С таким предложением выступил бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун в эфире телеканала NewsOne.

«Они используют земли Киевской Руси и за это не платят никакую ренту, — приводит слова Пискуна Life.ru. — Посчитать за 300 лет, взыскать и взять их в рабство, если они не смогут заплатить». По мнению экс-генпрокурора, к «землям Киевской Руси» относится, например, Новгород.

Заявление украинского деятеля стало, по сути, ответом на предложение взыскать с Киева компенсации за те экономические потери, которые понес Крым за 25 лет в составе независимой Украины. Ранее «URA.RU» рассказывало, что подсчитать размеры потерь от «разрушительной политики Украины» предложил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

По словам спикера Госдумы, нужно «не откладывая» заняться вопросом. Взыскать деньги с Украины, которая «обошлась с Крымом очень и очень непорядочно», предлагается через международные структуры.