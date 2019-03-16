Пользователи соцсетей шокированы повышением цен на продукты в России

Пользователи уже привыкли к росту цен Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пользователи соцсетей шокированы сообщениями о грядущем росте цен на продукты и язвительно шутят по этому поводу. Ядовитые комментарии россияне оставляэт во «ВКонтакте» и Twitter.

Судя по комментариям, люди настолько устали от дорожающих продуктов, что решили жестко высмеять эту проблему. «Главное, чтобы зарплаты и пенсии резко не подскочили, а то впереди повышение тарифов ЖКХ», — язвил Виктор Стасенко. «Лихорадочно перебираю домашний скарб: что бы продать ради борьбы с бедностью по майскому указу?!» — иронизировала kafa. «Начало рывка», — с сарказмом заявлял Фархад Харченко. А Александр Сургутский задавался вопросом: «Когда уже стабильность-то в конце концов настанет?»

Но нашлись и те, кто серьезно отнесся к грядущему повышению цен на продовольственные товары. Так, пользователь Йод заметил, что «летом цены на продукты должны упасть». Однако другой комментатор отметил, что «в нашей стране цены только растут». «Они итак заоблачные, куда же выше?!» — негодовал Хамза Шарипкулов. На что Johnny Ingles ответил известной цитатой бывшего саратовского министра: «Макарошки всегда одинаково стоят».

Ранее стало известно, что в России из-за инфляции заметно подорожают продукты питания. Скачок цен начнется уже с начала апреля. В первую очередь, подорожают овощи, мясо, молочные продукты и хлеб.