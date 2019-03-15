В российских магазинах резко подскочат цены на продукты

Годовая инфляция возросла до 5,2% Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В период с конца марта до начала апреля в России ощутимо вырастут цены на продукты. Это связано с ростом годовой инфляции, пик которой придется на апрель, а также ослаблением рубля и повышением ставки НДС.

«В феврале 2019 года годовая инфляция возросла до 5,2%», — говорится в официальном комментарии Центробанка об инфляции, опубликованном на сайте регулятора. Вместе с инфляцией выросли цены на продукты. Это, по данным ЦБ, случилось из-за «эффектов базы» и «усиление давления со стороны затрат», а также ослабления рубля и повышение ставки НДС. Интересно, что на рост инфляции также повлияло «временное ускорение удорожания плодоовощной продукции».

Эксперты ЦБ добавили, что инфляция будет повышаться. Пика ее роста стоит ожидать в апреле. Тогда годовая инфляция может достигнуть 5,9%. Причем в первую очередь подорожают именно продовольственные товары. По данным Центробанка, сильнее всего в цене вырастут помидоры и огурцы. Также подорожают мясные и молочные продукты. Но сильнее всего инфляция ударит по ценам на хлеб — они могут вырасти на 6,7%.

В Центробанке также признали, что «годовые темпы роста цен на продовольственные товары в феврале 2019 г. остались самыми высокими среди основных компонентов потребительской корзины».

Ранее экономисты вычислили, как повышение НДС отразилось на инфляции в стране. А эксперты, опрошенные «URA.RU», признали, что стабильному рублю осталось всего несколько недель.