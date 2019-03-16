Представитель Юлии Началовой подтвердила смерть певицы

Менеджер певицы Юлии Началовой Анна Исаева подтвердила сообщения о смерти артистки. По ее словам, женщина скончалась около часа назад.
«Час назад перестало биться сердце нашей Юли», — написала официальный представитель Началовой в Instagram. Певица умерла в Москве в возрасте 38 лет.
Как писало «URA.RU», ранее стало известно, что 16 марта на телевидении выйдет сразу несколько шоу, в которых расскажут о самочувствии артистки. О здоровье Началовой расскажут в передачах «Привет, Андрей» на «России-1» и «Центральное телевидение» на НТВ. Также сегодня в записи пройдет эфир шоу «Один в один» на «России-1» и «Ты супер!» на НТВ с участием Юлии.