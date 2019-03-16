«Россия-1» и НТВ готовят шоу о болезни Началовой

Началову ввели в искусственную кому 13 марта Юлия Началова, Instagram

Менеджер известной российской певицы и телеведущей Юлии Началовой Анна Исаева сообщила, что 16 марта на телевидении выйдет сразу несколько шоу, в которых расскажут о самочувствии артистки. Пост с таким заявлением менеджер опубликовала в своем закрытом аккаунте в Instagram (скрины есть в распоряжении редакции).

«Сегодня на телевидении пройдет несколько программ, в которых расскажут о самочувствии Юлии», — говорится в сообщении. Менеджер уточнила, что о здоровье Началовой расскажут в передачах «Привет, Андрей» на «России-1» и «Центральное телевидение» на НТВ. Также сегодня в записи пройдет эфир шоу «Один в один» на «России-1» и «Ты супер!» на НТВ с участием Юлии.

Исаева выразила благодарность звездам российского шоу-бизнеса, которые лично звонили и предлагали помощь. Среди них оказались Николай Басков, Дима Билан, Диана Гурцкая, Зара, Ирина Дубцова, Олег Газманов, Лариса Долина, Сергей Пенкин и другие.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Анна Исаева отказалась рассказывать о состоянии Юлии Началовой и закрыла свою страницу в Instagram. Напомним, что певицу экстренно госпитализировали в одну из московских больниц 11 марта. А 13 марта врачи ввели артистку в искусственную кому. Медики диагностировали у Юлии сразу несколько болезней: подагру, системную красную волчанку и сахарный диабет второго типа.