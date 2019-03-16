Первый муж Началовой и звезды шоу-бизнеса вспоминают певицу

Звезды рассказали, что Юлия была светлым и жизнерадостным человеком Фото: Личная страница Юлии Началовой в Instagram

Первый муж и коллеги певицы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта, тяжело восприняли смерть артистки. Звезды вспомнили, какой жизнерадостной, приветливой и талантливой она была. Многие знали о болезни певицы, но не теряли надежды, что она поправится.

Первый муж певицы Юлии Началовой, музыкант Дмитрий Ланской, признался, что шокирован информацией о смерти артистки. «Я только эту информацию узнал. Для меня это шок», — сказал он радиостанции «Говорит Москва». Ланской подчеркнул, что смерть Юлии — это большое горе для всех.

Певица Диана Гурцкая рассказала, что училась вместе с Юлией. Артистки подружились в молодости, а потом вместе растили детей. «Я не представляю, как можно осознавать, что ее нет с нами. … Я только недавно говорила с ее близкими, можно ли помочь, можно ли что-то сделать — была некая надежда, что все будет хорошо», — цитирует Гурцкую телеканал 360. Также певица отметила, что Началова была внимательная, отзывчивая, улыбчивая и душевная.

Комик Максим Галкина признался, что следил за «страшными обрывками новостей о её тяжёлом состоянии» и переживал, но был уверен, что Юлия Началова выздоровеет. Юморист вспомнил, что совсем недавно они вместе снимались, Юлия смеялась. «Так больно, что ушёл такой светлый, талантливый человек… 38 лет, бедная девочка. До слёз», — поделился юморист.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, который знал Началову с детства, также надеялся на ее выздоровление. «Жалко, когда такие красивые и молодые девчонки уходят. Мы надеялись, что она поборет недуг, который её окружил. Она была такой очаровашкой, всегда была жизнерадостной, очень приветливой. Грустно. Очень», — приводит слова Пригожина RT.

Наталья Подольская, комментируя смерть Началовой, вспомнила, каким светлым и позитивным человеком она была. «Юля была очень светлой, чистой, весёлой девочкой. У неё всегда был весёлый голос. Она даже о своих проблемах говорила без уныния», — приводит слова певицы Telegram-канал LifeShot.

Звезда российской эстрады Лолита Милявская на своей странице в Instagram выложила видеозапись выступления Юлии Началовой с песней «Я не твоя». «Нет сил… Юля…», — написала Лолита.

Российский певец Алексей Чумаков заявил, что главный вопрос — какие слова утешения подобрать для мамы, отца и 12-летней дочки Началовой. «Дело не в том, какой она запомнилась, а в том, что мы можем сделать, чтобы их горе хотя бы на йоту стало меньше. Это же невозможно — вот об этом думаю», — приводит слова артиста Telegram-канал LifeShot.

Ранее «URA.RU» сообщало, что российская певица Юлия Началова скончалась после операции по ампутации ноги. Организм артистки не перенес хирургическое вмешательство. По предварительной информации, певица умерла из-за абсцесса (гнойное воспаление тканей).