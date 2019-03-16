СМИ узнали детали смерти Юлии Началовой

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
16 марта 2019 в 22:46
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Певице ампутировали ногуЮлия Началова, Instagram

Российская певица Юлия Началова скончалась после операции. Артистке ампутировали ногу, организм Юлии не перенес хирургическое вмешательство.

«Началова скончалась после операции — врачи решили ампутировать ногу. Операцию организм певицы не перенес», — пишет Telegram-канал Super. По предварительной информации, певица умерла из-за абсцесса (гнойное воспаление тканей). Об этом сообщает Telegram-канал LifeShot со ссылкой на отца артистки Виктора Началова.

«URA.RU» сообщало, что менеджер Юлии Началовой Анна Исаева подтвердила информацию о смерти певицы. Артистка скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Ранее на российских телеканалах планировался выход сразу нескольких шоу, посвященных состоянию здоровья Юлии.

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