СМИ узнали размер президентских пенсий

СМИ выяснили величину пенсии бывших лидеров мировых держав. Наибольшие выплаты после ухода на заслуженный отдых получает экс-премьер-министр Великобритании, наименьшие — ушедший на покой глава Египта.
Первый президент Украины Леонид Кравчук заработал пенсию около 18 тысяч гривен (43 тысяч рублей) в месяц. Михаилу Горбачеву, последнему главе СССР, выплачивают около 40 минимальных зарплат в России (примерно 440 тысяч рублей в месяц), пишут «Аргументы и факты».
Пенсионные отчисления Бараку Обаме, 44-му американскому лидеру, составляют 17 тысяч долларов в месяц. Пенсия 43-го главы США Джорджа Буша-младшего — 16 тысяч долларов в месяц, однако вместе с надбавками он получает 30,5 тысячи долларов в месяц.
Бывшие лидеры Германии ежегодно получают по 233 тысяч евро (19,4 тысячи евро в месяц), Финляндии — порядка 130 тысяч евро в год (10,8 тысячи евро в месяц), Италии — 100 тысяч евро ежегодно (8,3 тысячи евро в месяц). Экс-президент Латвии Андрис Берзиньш получает 1,8 тысячи евро ежемесячно. Размер пенсии бывшего главы Польши Александра Квасьневского составляет 1,4 тысячи долларов в месяц.
Самый богатый пенсионер среди бывших глав — экс-премьер Британии Тони Блэр, который ежегодно получает на пенсии 633 тысячи долларов (53,7 тысячи долларов в месяц). А вот бывшему руководителю Грузии Эдуарду Шеварднадзе выплачивают всего по 410 долларов в месяц. Экс-президент Египта Хосни Мубарак на заслуженном отдыхе получает лишь 339 долларов ежемесячно.