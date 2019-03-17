Спасенный мальчик стал участником шоу на телеканале «Россия 1» Фото: Илья Московец © URA.RU

Спасенный из-под завалов рухнувшего дома в Магнитогорске мальчик стал участником программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». Годовалого ребенка встретили ведущий шоу Андрей Малахов и экс-солист группы Modern Talking Дитер Болен.

Во время программы (смотреть с 1:40:55) родители малыша рассказали, как пережили первый день 2019 года. «Сначала была надежда, что комната уцелела, но потом нам сказали, что за стеной ничего нет. <…> Не знаю, что это — чудо, удача. Когда сказали, что вытащили, слезы градом катились», — пояснила мама малыша. В эфире также показали мягкую игрушку мальчика — собаку. На ней вышиты два дня рождения: 16 февраля и 1 января.

Дитер Болен ценил спокойный характер мальчика, а журналист Отар Кушанашвили рассказал, что хоккеист американской команды «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин из-за переживаний за малыша не сразу смог выйти на игру.

31 декабря в Магнитогорске в доме на проспекте Карла Маркса рухнула часть здания. Погибли 39 человек. По версии СКР, произошел взрыв бытового газа. Ребенка спасли из-под завалов спустя почти сутки после трагедии. Малыша переправили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Медики диагностировали у ребенка обморожения и закрытую травму головы. Домой он вернулся утром 15 февраля.