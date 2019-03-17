Пугачева трогательно простилась с Началовой. ФОТО

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 20:33
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Прощание с Иосифом Кобзоном в Концертном зале им. Чайковского. Москва, пугачева алла, галкин максим, орбакайте кристина
Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 летФото: Владимир Андреев © URA.RU

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева простилась с певицей Юлией Началовой, скончавшейся 16 марта. Трогательные строки, посвященные 38-летней артистке, Пугачева опубликовала в Instagram.

«Прощай светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка», — написала Алла Пугачева. Подписчики Примадонны разделили скорбь звезды.

«Так тяжело и грустно, когда уходят такие молодые… ужасно и страшно», «Потеря невосполнима. Как найти силы родителям и малышке перенести все», «Для всех 40-летних она ЛЕГЕНДА, я тоже выросла вместе с ней, как родная была и всегда переживала за нее», — написали elenalucky7, tarasovatata08 и zavrazhnovamarina.

Юлия Началова скончалась в одной из московских больниц вечером 16 марта. Похоронена певица будет на Троекуровском кладбище в Москве 21 марта, пишет Nation News.

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