Примадонна российской эстрады Алла Пугачева простилась с певицей Юлией Началовой, скончавшейся 16 марта. Трогательные строки, посвященные 38-летней артистке, Пугачева опубликовала в Instagram.
«Прощай светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка», — написала Алла Пугачева. Подписчики Примадонны разделили скорбь звезды.
«Так тяжело и грустно, когда уходят такие молодые… ужасно и страшно», «Потеря невосполнима. Как найти силы родителям и малышке перенести все», «Для всех 40-летних она ЛЕГЕНДА, я тоже выросла вместе с ней, как родная была и всегда переживала за нее», — написали elenalucky7, tarasovatata08 и zavrazhnovamarina.
Юлия Началова скончалась в одной из московских больниц вечером 16 марта. Похоронена певица будет на Троекуровском кладбище в Москве 21 марта, пишет Nation News.