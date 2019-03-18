Руководитель постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ в Москве Александр Шепилов стал победителем конкурса управленцев «Лидеры России». В список уральцев он не попал, так участвовал в конкурсе от Сибирского федерального округа.
«Сам из Новосибирска, сейчас постоянно проживает в Москве. Он мог выбрать округ, выбрал Сибирский федеральный, — рассказали „URA.RU“ в представительстве. — Дошел до финала, попал в число победителей. В Сочи получил награду из рук первого замглавы Администрации президента РФ Сергея Кириенко».
До работы в правительстве РФ Александр Шепилов работал в Совет Федерации. В июне 2014 года решением губернатора Бориса Дубровского был назначен руководителем представительства Челябинской области в Москве. Ранее сообщалось, что только один представитель Челябинска, Виктор Гнашев из РЖД, вошел в число победителей «Лидеров России».
Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной некоммерческой организации. В январе и феврале прошли полуфиналы, а окончательный состав финалистов определился по итогам задания «Сердце лидера». Финал кадрового конкурса прошел в Сочи 17 марта. Главные награды состязаний получили не 100 человек, как планировалось, а 104, поскольку несколько финалистов заработали одинаковые баллы.