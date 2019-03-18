В Челябинске «оптом» блокируют сайты АУЕ

Сразу несколько сайтов, пропагандирующих ценности уголовной среды среди подростков, выявили и закрывают в Челябинске. Об этом сообщили «URA.RU» в прокуратуре Калининского района города.
«На страницах групп во „ВКонтакте“ были размещены тексты и фотографии, пропагандирующие криминальные ценности и деструктивную культуру АУЕ (движение „Арестантский уклад един“, вовлекающее подростков в криминал — прим. ред.). Посетителей страниц призывали не подчиняться правоохранительным органам и применять силу к полицейским. Также там были своеобразные иллюстрированные „инструкции“ по выращиванию конопли, производства и употреблению наркотика», — рассказала корреспонденту «URA.RU» старший помощник прокурора района Елена Санатина.
Вход в паблики, копирование и распространение содержащейся там информации были доступны для любого пользователя. На фото фигурировали подростки, употребляющие табак и алкоголь, а также с огнестрельным оружием. На данный момент два сайта уже заблокированы, еще по двум иски прокуратуры рассмотрит суд, добавили в надзорном ведомстве.
Как ранее сообщало «URA.RU», 19 февраля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что за 2018 год в Челябинской и Тюменской областях более чем на 55% выросло число особо тяжких преступлений, совершенных подростками. При этом тенденцию прямо связали с активностью АУЕ.
Всплески АУЕ-преступности зафиксированы также в Югре. В прошлом в Курганской области получили реальные сроки детдомовцы-сторонники АУЕ, которые напали на полицейских. Из зала суда они выходили, улыбаясь.