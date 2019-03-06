В крупнейшем городе ХМАО всплеск подростковой АУЕ-преступности

Приверженцы АУЕ-идеологии вымогают деньги у сверстников и даже внаглую проникают в квартиры жертв Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте наблюдается всплеск преступности среди подростков, придерживающихся идеологии АУЕ (романтизирует криминальную жизнь среди несовершеннолетних). Об этом «URA.RU» сообщил источник в силовых структурах региона.

«Правоохранительными органами за последнее время зафиксированы сразу несколько преступлений, которые совершили приверженцы АУЕ-движения. А таких в подростковой среде становится все больше», — заявил инсайдер.

В доказательство своих слов собеседник привел несколько примеров. 5 марта двое молодых людей с кастетом проникли в квартиру студента политехнического колледжа, где под угрозой применения физической силы забрали у него сотовый телефон и туалетную воду. До этого малолетние злоумышленники уже вымогали у своей жертвы 20 тысяч рублей. Сейчас они задержаны, следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Еще один поклонник АУЕ-движения в конце февраля требовал у трех школьников девять тысяч рублей. Но также был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Примечательно, что год назад подросток уже привлекался к ответственности за совершение аналогичного преступления.

В пресс-службе окружного УМВД корреспонденту «URA.RU» заявили, что, по официальным данным, в Югре среди подростков нет приверженцев АУЕ-идеологии.

Отметим, что сейчас в сургутских школах устанавливают новые системы безопасности, которые позволят родителям получать уведомления, когда ребенок приходит в учебное заведение. Что, по оценкам экспертов, весьма своевременно на фоне громких с распространением идеологии АУЕ в ХМАО. Как ранее сообщало «URA.RU», в Нижневартовске судят банду школьников в возрасте от 14 до 16 лет, которые совершили почти 40 преступлений — среди них угоны, кражи, разбой.