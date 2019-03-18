Шестилетний Миша Мараков из Магнитогорска Челябинской области стал звездой шоу Максима Галкина «Лучше всех» на «Первом канале». Маленький уралец, который собирается стать врачом, поставил диагнозы Ольге Бузовой и Ивану Урганту, вызвав восхищение гостей и ведущего передачи.
«У нее мозги болят, ничего не может придумать», — к восторгу зала сообщил малыш, посмотрев на фото Бузовой. Урганту мечтающий стать врачом дошкольник порекомендовал сделать пересадку конечностей, чтобы избавиться от судорог и боли в костях. Поводом стал исполненный артистом танцевальный номер.
«Он видит вас насквозь», — резюмировал Галкин. По итогам передачи мальчику достались медаль «Лучше всех» и рюкзачок со сладостями.
Как уже писало «URA.RU», героем другого шоу — программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1» — почти в то же время стал другой маленький магнитогорец. Годовалого Ваню, спасенного из руин частично обрушившегося при взрыве перед Новым годом дома, встретили Андрей Малахов и экс-солист группы Modern Talking Дитер Болен.