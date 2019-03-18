Галкин и его шестилетний гость также «попутешествовали по пищеварительному тракту» Фото: скрин видео шоу «Лучше всех» от 17 марта

Шестилетний Миша Мараков из Магнитогорска Челябинской области стал звездой шоу Максима Галкина «Лучше всех» на «Первом канале». Маленький уралец, который собирается стать врачом, поставил диагнозы Ольге Бузовой и Ивану Урганту, вызвав восхищение гостей и ведущего передачи.

«У нее мозги болят, ничего не может придумать», — к восторгу зала сообщил малыш, посмотрев на фото Бузовой. Урганту мечтающий стать врачом дошкольник порекомендовал сделать пересадку конечностей, чтобы избавиться от судорог и боли в костях. Поводом стал исполненный артистом танцевальный номер.

«Он видит вас насквозь», — резюмировал Галкин. По итогам передачи мальчику достались медаль «Лучше всех» и рюкзачок со сладостями.

Как уже писало «URA.RU», героем другого шоу — программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1» — почти в то же время стал другой маленький магнитогорец. Годовалого Ваню, спасенного из руин частично обрушившегося при взрыве перед Новым годом дома, встретили Андрей Малахов и экс-солист группы Modern Talking Дитер Болен.