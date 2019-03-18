Более пяти с половиной тысячи претензий направил с начала года фонд капремонта Курганской области собственникам жилья, общий долг которых превышает 90 млн рублей. 7,8 млн рублей решено взыскивать через суд, сообщается на официальном сайте фонда.
«Фондом капитального ремонта направлено 5783 претензии на сумму 90,9 млн рублей в отношении собственников помещений, имеющих задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт. В мировые суды направлено 169 заявлений о вынесении судебного приказа на сумму 7,8 млн рублей», — говорится в сообщении фонда.
По собственным данным организации, собственникам квартир в Курганской области начислено более двух миллиардов рублей в качестве платы за капремонт, однако реально выплачено менее 1,8 млрд рублей. Лучше всего дела обстоят в крупнейших городах региона, Кургане и Шадринске, где собрано более 90% начисленных взносов. Хуже всего — в Щучанском районе, где собрано менее 50% начисленных взносов. Среди аутсайдеров также Шатровский, Юргамышский, Притобольный, Половинский и Целинный районы (менее 70%).
В фонде капремонта просят жителей области проверять квартиры на наличие задолженности по взносам на капремонт перед их покупкой. По закону, эти долги переходят к новому собственнику вместе с жилым помещением.
Ранее «URA.RU» сообщало, что врио губернатора Курганской области Вадим Шумков заявил о претензиях к работе фонда капремонта. По его словам, подрядчики мошенничают при госзакупках, плохо делают свою работу, а заказчики закрывают на это глаза.