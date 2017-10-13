Мэрия и полиция Кургана пообещали погасить свои долги за капремонт

Администрация города Кургана погасила большую сумму задолженности в региональный фонд капремонта, однако по-прежнему должна 5,1 млн рублей (по данным на 1 октября). Областному УМВД долги за принадлежащие им помещения в жилых домах Кургана достались от прежних владельцев, сообщили «URA.RU» в ответ на письменные запросы.
Курганцы, живущие в домах, где на первом этаже расположены государственные и муниципальные учреждения, жалуются, что из-за их долгов у владельцев квартир возникают проблемы. В последнее время ситуация стала выправляться, так, в 2017 году мэрия погасила 20,2 млн задолженности.
В полиции «URA.RU» заверили, что все взносы платятся регулярно. Проблемными оказались лишь два помещения — на Пархоменко, 61 и Куйбышева, 153/1. Долги там накопили прежние владельцы — областное УФМС и администрация Кургана, их обещают погасить уже в октябре 2017 года.
В целом за 2017 год собираемость взносов за капремонт в Зауралье составила 94%.