Звезда «Реальных пацанов» раскрыла секрет популярности сериала

Зоя Бербер продолжит участие в проекте ФОТО: zberberr@instagram

Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер рассказала о причинах популярности проекта. По мнению актрисы, завоевать внимание зрителей удалось благодаря нескольким факторам.

В преддверии старта 10-го сезона «Реальных пацанов» Бербер в беседе с Business Class рассказала, что зрительский интерес к сериалу сохраняется благодаря реалистичности сюжета и специфике актерской игры. «Мы отличаемся пермским колоритом, подачей, разговором, переходами. Сериал не отходит от реальности, соответственно, интерес не пропадает. Мы стараемся показать честную жизнь и сами оставаться живыми», — отметила актриса.

Бербер также добавила, что фирменным отличием «Реальных пацанов» с момента старта проекта является «живая» камера — ее режиссеры начали использовать едва ли не первыми на российском рынке. По признаю Бербер, проект ей до сих пор не надоел. «Все идет в правильном ритме, с таким правильным настроением и нотой, что я не хочу, чтобы это заканчивалось, я не устала», — заявила она.

Ранее журнал Maxim включил Зою Бербер в топ-100 самых сексуальных женщин России. В рейтинге вместе с актрисой оказалась и еще одна звезда «Реальных пацанов» — Катерина Шпица.