В Госдуме доработали законопроект о перерасчете пенсий

Комитет Госдумы по труду рекомендовал парламенту принять во втором чтении закон о порядке расчетов пенсий для малоимущих пенсионеров. Инициатива была разработана в связи с поручением президента РФ Владимира Путина и должна изменить систему индексации выплат для пожилых людей, которые получают прибавку к пенсии из бюджета. Ко второму чтению в нее внесли некоторые поправки.
«К законопроекту поступили поправки. Часть из них носит юридический характер, часть — смысловой», — заявил председатель комитета по труду Ярослав Нилов, его слова приводит АГН «Москва». Он уточнил, что поправок всего семь, их предлагается поддержать. Рассматривать во втором чтении законопроект будут 19 марта.
Законопроект исключит из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера размер индексации пенсий, напоминает агентство Nation News. Индексация будет производиться сверх величины прожиточного минимума. Вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что перерасчет соцдоплат к пенсиям коснется 12% неработающих пожилых людей. На эти цели в 2019 году будет направлено 18,8 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля Правительство России поднимет социальные пенсии на 2%.