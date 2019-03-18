Из администрации Нефтеюганска, где силовики проводили обыски, уволился вице-мэр

В администрации Нефтеюганска, где в январе этого года сотрудники ФСБ проводили обыски, начались кадровые перестановки. Со службы уходит вице-мэр Павел Прокопович. Об этом 18 марта «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Прокопович пытался уволиться еще неделю назад, после того, как в Нефтеюганск приехали следователи из Екатеринбурга, но тогда мэр Сергей Дегтярев не принял отставку своего подчиненного. Однако 17 числа заявление всё-таки было подписано», — резюмирует инсайдер.
Сам Дегтярев также подтвердил агентству информацию об увольнении Прокоповича. «Да, он ушел по собственному желанию» — заявил «URA.RU» глава Нефтеюганска. Стоит отметить, что Прокопович работает с Дегтяревым с 2011 года. Ранее он был его помощником в окружной думе (там мэр Нефтеюганска занимал должность вице-спикера и главы фракции «Единой России»). С 2014-го Прокопович работал замом руководителя исполкома реготделения «ЕР». В 2016 году Сергей Дегтярев сделал Прокоповича вице-мэром Нефтеюганска.
Обыски в администрации Нефтеюганска и квартире Дегтярева проводились 24 января. Глава муниципалитета после обысков ушел на больничный, однако смог дать пресс-конференцию, во время которой публично обвинил руководителя городского отдела ФСБ Владика Хисматуллина в попытке смены власти в городе. Также он заявил, что за произошедшим стоит первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов и уволенный им ранее вице-мэр Сергей Лагойда.