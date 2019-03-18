Назначения высокопоставленных судей Челябинской области рассмотрят в Москве

Высшая квалификационная коллегия судей России рассмотрит кадровые назначения в судах Челябинской области. Заседания пройдут в Москве с 25 марта по 5 апреля, сообщили «URA.RU» в коллегии.
Так, председатель Ленинского районного суда Борис Горлач подал заявление на пост зампреда седьмого кассационного суда общей юрисдикции. На ту же должность претендует глава коллегии по уголовным делам Свердловского облсуда Вячеслав Курченко. Седьмой кассационный суд, созданный в Челябинске по указу президента РФ Владимира Путина, начнет работу в октябре 2019 года. Он будет пересматривать вердикты судов УрФО и Пермского края.
Также ВККС рассмотрит заявление заместителя председателя Арбитражного суда Челябинской области Татьяны Калининой, которая намерена отработать на своем посту второй срок. Напротив, зампред Челябинского областного суда Наталья Козлова, второй срок полномочий которой истекает 19 апреля, попросила об отставке. Согласно закону, на третий срок претендовать она не может.
Как сообщало «URA.RU», заявление о намерении занять место Козловой подавала председатель Центрального райсуда Челябинска Рамзия Лутфуллоева. Однако его отклонили: квалификационная коллегия судей региона рассматривает вопрос об ее отставке в связи с жалобами подчиненных и уголовными делами, в которых фигурируют родственники Лутфуллоевой.