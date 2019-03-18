17 марта 2019
16 марта 2019

В мэрию Челябинска примут на работу бывшего первого замминистра

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 16:42
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Тарасов. Бывший мэр. Челябинск., лашманов игорь
Игорю Лашманову предложат должность в мэрии ЧелябинскаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Игорь Лашманов займет должность вице-мэра Челябинска. Об этом «URA.RU» стало известно из собственных источников. Сам Лашманов отказался комментировать будущее назначение.

«Игорь Лашманов займет пост вице-мэра в рамках новой структуры администрации, которую до конца недели согласуют с гордумой Челябинска», — сообщил источник. «Не могу ничего сказать по этому поводу», — заявил «URA.RU» Лашманов. В настоящее время он занимает должность заместителя гендиректора завода «Профнастил» в Челябинске.

Игорь Лашманов работал в правительстве Челябинской области с декабря 1996 года по февраль 2014 года. Уволился с поста первого замминистра минэкономоразвития области. В министерстве отвечал за внешнеэкономическую деятельность. У Лашманова два диплома о высшем образовании, в том числе Академии госслужбы, оба с отличием.

Какие именно направления будет курировать Лашманов в мэрии, не сообщается. Мэр Челябинска Владимир Елистратов пока не озвучивал новую структуру администрации города.

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