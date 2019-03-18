В мэрию Челябинска примут на работу бывшего первого замминистра

Бывший первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Игорь Лашманов займет должность вице-мэра Челябинска. Об этом «URA.RU» стало известно из собственных источников. Сам Лашманов отказался комментировать будущее назначение.
«Игорь Лашманов займет пост вице-мэра в рамках новой структуры администрации, которую до конца недели согласуют с гордумой Челябинска», — сообщил источник. «Не могу ничего сказать по этому поводу», — заявил «URA.RU» Лашманов. В настоящее время он занимает должность заместителя гендиректора завода «Профнастил» в Челябинске.
Игорь Лашманов работал в правительстве Челябинской области с декабря 1996 года по февраль 2014 года. Уволился с поста первого замминистра минэкономоразвития области. В министерстве отвечал за внешнеэкономическую деятельность. У Лашманова два диплома о высшем образовании, в том числе Академии госслужбы, оба с отличием.
Какие именно направления будет курировать Лашманов в мэрии, не сообщается. Мэр Челябинска Владимир Елистратов пока не озвучивал новую структуру администрации города.