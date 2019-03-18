В НАТО предложили вернуть Крым Украине

В НАТО предложили России вернуть полуостров Крым Украине. Об этом говорится в заявлении Совета Североатлантического альянса, распространенном в Брюсселе в связи с пятой годовщиной проведения референдума в Крыму.
«Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине», — значится в заявлении, пишет «Утро.ру». В документе также говорится, что НАТО осуждает строительство Россией моста через Керченский пролив. Кроме того, в НАТО выразили обеспокоенность планами России по дальнейшему усилению военной мощи в Черноморском регионе.
Крым стал частью РФ после референдума, который состоялся в 2014 году, напоминает Nation News. Более 95% местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Ранее журналисты немецкого издания Der Globus Deutschland заявили, что пятилетний период российского Крыма обернулся для региона «ренессансом».