В НАТО предложили вернуть Крым Украине

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 17:35
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Митинг в честь годовщины присоединения Крыма. Тюмень , плакат, спасибо за крым
Крым стал частью России в 2014 годуФото: Николай Бастриков © URA.RU

В НАТО предложили России вернуть полуостров Крым Украине. Об этом говорится в заявлении Совета Североатлантического альянса, распространенном в Брюсселе в связи с пятой годовщиной проведения референдума в Крыму.

«Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине», — значится в заявлении, пишет «Утро.ру». В документе также говорится, что НАТО осуждает строительство Россией моста через Керченский пролив. Кроме того, в НАТО выразили обеспокоенность планами России по дальнейшему усилению военной мощи в Черноморском регионе.

Крым стал частью РФ после референдума, который состоялся в 2014 году, напоминает Nation News. Более 95% местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Ранее журналисты немецкого издания Der Globus Deutschland заявили, что пятилетний период российского Крыма обернулся для региона «ренессансом».

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