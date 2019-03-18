У кандидатов в президенты Украины нашли «хроническое недержание»

У всех кандидатов в президенты Украины «хроническое недержание пустых обещаний». Об этом заявил депутат Верховной Рады от фракции «Народный фронт» Максим Бурбак.
«К сожалению, всех ослепила борьба без правил. У кандидатов хроническое недержание пустых обещаний. Еще немного — и избирательные программы будут из трех слов: все, всем и бесплатно. Прекратите обманывать людей!» — передает РИА «Новости» слова Бурбака.
Политик отметил, что абсолютно всех кандидатов поразил «вирус популизма», потому что претенденты на главный пост Украины обещают низкие тарифы, большой рост зарплат и пенсий, увеличение социальной помощи и выплат «уже завтра», но не смогут этого сделать, потому что «у президента таких полномочий нет».
Выборы на Украине пройдут 31 марта. На пост главы страны претендуют 39 кандидатов. По данным опросов, лидером предвыборной гонки является шоумен, актер и юморист Владимир Зеленский. На втором месте — глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Действующий президент страны Петр Порошенко находится на третьем месте.
Сообщалось, что российский сенатор от Республики Крым Сергей Цеков дал рецепт Порошенко для победы на выборах. По мнению члена Совета Федерации, политику нужно меньше говорить о возвращении полуострова в состав Украины, напоминает «Национальная служба новостей».