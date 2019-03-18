Депутаты Миасса по суду исполнят требование губернатора и прокуратуры

Вопрос о лишении мандата депутата городского собрания Миасса Фатиха Мамлева горсобрание рассмотрит на апрельской сессии. Об этом «URA.RU» сообщили в аппарате собрания. Таким образом депутаты исполнят требование губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и прокуратуры города.
«Решение суда получили, обсудим на комиссиях, на сессию вынесем в апреле», — заявили в аппарате собрания. Речь идет о решении Челябинского областного суда, оставившего в силе решение Миасского горсуда, обязавшего депутатов рассмотреть вопрос о Мамлееве.
Ранее миасская прокуратура выявила нарушения в декларации о доходах депутата: Фатих Мамлеев не указал долговые обязательства. Губернатор Борис Дубровский внес в собрание представление о лишении Мамлеева мандата, но депутаты так и не приняли решение. Сначала не хватило кворума. Затем депутаты не стали рассматривать представление губернатора, а вынесли собственное решение — лишить Мамлеева права слова до конца года и разрешить ему внести изменения в декларацию.
Самому Фатиху Мамлееву грозит личное банкротство — в суды поступили иски от предприятий и бизнесменов по взысканию с депутата крупных долгов.