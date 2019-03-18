Лидер эсеров России назвал ошибкой ходатайство СК об аресте депутата Вадима Белоусова

Сергей Миронов назвал ходатайство СК ошибочным Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова

Председатель партии «Справедливая России» Сергей Миронов, руководитель фракции эсеров в Госдуме, заявил, что ходатайство Главного следственного управления СК РФ об аресте депутата Вадима Белоусова было немотивированным и ошибочным. Как сообщает пресс-служба партии, Миронов приветствует решение суда, отказавшего в удовлетворении ходатайства следствия.

«Ходатайство СК об аресте Белоусова несправедливо и ошибочно, — заявил Миронов. — Белоусов выполняет все указания следствия и по первому требованию является для проведения всех следственных мероприятий. В данной ситуации я поддерживаю позицию прокуратуры и приветствую вынесенное в пятницу решение суда. Уверен, что истина восторжествует и Вадим Владимирович докажет свою невиновность». Лидер партии также напомнил, что фракция «СР» голосовала против того, чтобы Вадима Белоусова по ходатайству Генпрокуратуры РФ лишали депутатской неприкосновенности.

По версии следствия, Белоусов получил взятку в 3,5 млрд рублей. Депутат является деловым партнером арестованного заочно экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Ранее Белоусов избирался в Госдуму по спискам «Единой России» от Южного Урала, в 2016 году попал в парламент по спискам «Справедливой России» от Кировской области.

15 марта Белоусова вызвали в четвертое следственное управление в Екатеринбурге и доставили в Ленинский районный суд для ареста. Но суд оставил депутата на свободе.