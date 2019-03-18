В России нашли средство от болезни Паркинсона

Российские ученые подобрали вещество, способное восстанавливать нейроны, поврежденные болезнью Паркинсона. Открытие сделали в Новосибирском институте органической химии имени Н.Н. Ворожцова.
«Нами обнаружен новый класс веществ, которые не только устраняют симптомы болезни Паркинсона, но и способствуют регенерации нейронов», — сообщил главный научный сотрудник НИОХ Константин Волчо. Заявление было сделано на симпозиуме «Генные и клеточные технологии в моделировании и терапии заболеваний человека», передает ИА FlashSiberia.
Ученый отметил, что пока результат подтвержден опытами, проведенными на мышах. Грызунам вводили специальный токсин, чтобы вызвать болезнь. Волчо сказал, что нейроны у мышей восстановились практически полностью, что дает надежду не только на симптоматическое лечение, но и на «реальную терапию». Он добавил, что лучший вариант для продолжения экспериментов — испытания на клеточных линиях людей, страдающих паркинсонизмом. Результатом работы станет создание «библиотеки» соединений, эффективных против болезни.
Болезнь Паркинсона (дрожательный паралич) — неврологическое заболевание, которым в основном страдают пожилые люди. Характеризуется непроизвольными колебательными движениями тела, неустойчивым положением, которое принимают части тела, и другими нарушениями.