Телеведущая и кандидат в президенты РФ Ксения Собчак обратилась с открытым письмом к главе республики Чечни Рамзану Кадырову. Она потребовала освободить пойманного с анашой правозащитника Оюба Титиева.
«Рамзан Ахматович! Уже неделю по сфальсифицированному обвинению сидит в тюрьме Оюб Титиев. Люди, отстаивающие чужие права, такие, как покойная Наталья Эстемирова, Людмила Алексеева, Зоя Светова, Оюб Титиев, и есть самого лучшего, самого важного рода! И вам, я уверена, когда-нибудь понадобится их защита», — написала Собчак, настаивая на том, что Титиев сидит в тюрьме незаслуженно. «Рамзан Кадыров! Мы требуем немедленно освободить из-под ареста Оюба Титиева», — заключила она. Открытое письмо уже собрало почти 93 тысячи подписей.
9 января стало известно, что чеченский правозащитник, глава местного центра «Мемориал» Оюб Титиев, попался на перевозке марихуаны. В его машине нашли 180 граммов запрещенного вещества, напоминает «Русская планета». Суд арестовал его на два месяца. Сам Титиев заявил, что пакет с наркотиком ему подбросили сотрудники МВД, уточняет «Национальная служба новостей».
Кадыров, комментируя арест чеченского правозащитника, заявил: «Поймали наркомана с анашой полицейские». «Его нельзя нам задерживать? Конечно, можно», — цитирует главу республики «Федеральное агентство новостей».
Ранее председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов призвал проверить обстоятельства задержания Титиева. Соответствующее письмо он направил главе СКР Александру Бастрыкину.