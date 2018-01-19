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19 января 2018
Главные новости Москвы
13:02  19 января 2018 10

«Вам когда-нибудь понадобится защита». Собчак написала Кадырову открытое письмо

Ксения Собчак встречается с жителями Свердловской области после открытия предвыборного штаба в Екатеринбурге, собчак ксения
Ксения Собчак потребовала освободить правозащитникаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Ксения Собчак идет в президенты
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Телеведущая и кандидат в президенты РФ Ксения Собчак обратилась с открытым письмом к главе республики Чечни Рамзану Кадырову. Она потребовала освободить пойманного с анашой правозащитника Оюба Титиева.

«Рамзан Ахматович! Уже неделю по сфальсифицированному обвинению сидит в тюрьме Оюб Титиев. Люди, отстаивающие чужие права, такие, как покойная Наталья Эстемирова, Людмила Алексеева, Зоя Светова, Оюб Титиев, и есть самого лучшего, самого важного рода! И вам, я уверена, когда-нибудь понадобится их защита», — написала Собчак, настаивая на том, что Титиев сидит в тюрьме незаслуженно. «Рамзан Кадыров! Мы требуем немедленно освободить из-под ареста Оюба Титиева», — заключила она. Открытое письмо уже собрало почти 93 тысячи подписей.

Новость по теме
СПЧ призвал Бастрыкина проверить задержание главы чеченского «Мемориала»

9 января стало известно, что чеченский правозащитник, глава местного центра «Мемориал» Оюб Титиев, попался на перевозке марихуаны. В его машине нашли 180 граммов запрещенного вещества, напоминает «Русская планета». Суд арестовал его на два месяца. Сам Титиев заявил, что пакет с наркотиком ему подбросили сотрудники МВД, уточняет «Национальная служба новостей».

Кадыров, комментируя арест чеченского правозащитника, заявил: «Поймали наркомана с анашой полицейские». «Его нельзя нам задерживать? Конечно, можно», — цитирует главу республики «Федеральное агентство новостей».

Ранее председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов призвал проверить обстоятельства задержания Титиева. Соответствующее письмо он направил главе СКР Александру Бастрыкину.

Рита Теркина
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