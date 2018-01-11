СПЧ призвал Бастрыкина проверить задержание главы чеченского «Мемориала»

Председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов призвал проверить обстоятельства задержания главы чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева. Соответствующее письмо было направлено главе СКР Александру Бастрыкину.
Титиева задержали 9 января по подозрению в перевозке наркотиков, пишет Life.ru со ссылкой на ГУ МВД по Чечне. В его автомобиле был найден пакет со 180 граммами марихуаны.
Федотов предполагает, что наркотики могли быть подброшены в машину к Титиеву, чтобы помешать его правозащитной деятельности. Глава СПЧ попросил Бастрыкина внимательно отнестись к этому делу и инициировать доследственную проверку, пишет РАПСИ. Представители правозащитного центра «Мемориал» также обратились к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.
Замминистра внутренних дел по Чеченской Республике Апти Алаудинов успокоил Москалькову, заявив, что к задержанному будут допущены адвокат, правозащитники и члены общественной наблюдательной комиссии.