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11 января 2018
13:28  11 января 2018 3

СПЧ призвал Бастрыкина проверить задержание главы чеченского «Мемориала»

Операция
Правозащитнику могли подбросить наркотики, чтобы помешать его деятельностиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов призвал проверить обстоятельства задержания главы чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева. Соответствующее письмо было направлено главе СКР Александру Бастрыкину.

Титиева задержали 9 января по подозрению в перевозке наркотиков, пишет Life.ru со ссылкой на ГУ МВД по Чечне. В его автомобиле был найден пакет со 180 граммами марихуаны.

Федотов предполагает, что наркотики могли быть подброшены в машину к Титиеву, чтобы помешать его правозащитной деятельности. Глава СПЧ попросил Бастрыкина внимательно отнестись к этому делу и инициировать доследственную проверку, пишет РАПСИ. Представители правозащитного центра «Мемориал» также обратились к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

Замминистра внутренних дел по Чеченской Республике Апти Алаудинов успокоил Москалькову, заявив, что к задержанному будут допущены адвокат, правозащитники и члены общественной наблюдательной комиссии.

Иван Антонов
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