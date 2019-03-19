В США военная база с «самолетами судного дня» ушла под воду

Военная база «Оффатт» в американском штате Небраска, где находится штаб-квартира Стратегического командования Вооружённых сил США, оказалась затоплена из-за резкого повышения уровня волы в реке Миссури. Об этом на своей странице в Facebook рассказал полковник ВВС США Майкл Манион.
Эта авиабаза является одной из наиболее важных для американской армии, поскольку именно на ней стоят Boeing E-4B Nightwatch, называемые «самолетами судного дня». Эти воздушные судна предназначены для властей и военного командования США в случае начала ядерной войны.Кроме того, в «Оффатте» находится подземный бункер, из которого управляют ядерным вооружением страны, пишет Nation News.
Сейчас авиабаза ушла под воду на треть, 60 из 200 зданий повреждены, затоплен почти километр взлетно-посадочной полосы.